خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها يتراجع مؤقتا

2022/03/18 | 09:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجع خطر تخلف روسيا عن سداد ديونها بسبب العقوبات الغربية القاسية المفروضة عليها، مؤقتا على ما يبدو بعدما بعد دفعت فوائد مستحقة على هذه الأموال بقيمة 117 مليون دولار في المهلة المحددة.

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