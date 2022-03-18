2022/03/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد قيادي في ائتلاف دولة القانون النائب ضرغام المالكي، اليوم الجمعة،ان اختيار رئيس الجمهورية سيمضي بالتوافق مابين الكتل السياسية وان عملية المفاوضات جارية رغم الفتور الذي حصل بالمفاوضات بعد الضربات التي تعرضت لها اربيل مؤخرا.وقال المالكي لوكالة (بغداداليوم ) ان "مقتدى الصدر طرح جعفر الصدر لرئاسة الحكومة والاطار ليس له أي اعتراض والحديث الآن يجري حول الكتلة الاكبر ومن هي هل البيت الشيعي ام مجموعة كتل او غيرها".

واوضح، ان "شخص رئيس الوزراء لاخلاف عليه أن كان جعفر او شخص آخر الا ان جوهر الحديث يكمن بالكتلة الاكبر التي لم يتم الاتفاق عليها الى الان".وأضاف ان "محافظ البصرة اسعد العيداني ممكن ان يطرح لمنصب رئيس الوزراء وهو يحضى بمقبولية الجميع لكن إلى الآن لم يتم طرحه ضمن المرشحين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ائتلاف المالكي يحدد موقفه من جعفر الصدر ويتحدث عن شخصية جديدة لرئاسة الوزراء! - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ائتلاف المالكي يحدد موقفه من جعفر الصدر ويتحدث عن شخصية جديدة لرئاسة الوزراء! - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).