تعرف على اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية - عاجل

2022/03/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً بالأسواق المحلية في عموم العراق.

ورصد شبكة مراسلو (بغداد اليوم) أسعار الصرف بحسب محال الصيرفة المنتشرة بالأسواق المحلية في بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بلغ سعر صرف الدولار كالتالي:

بغداد

البيع 147.750.



دينار

الشراء 146750 دينار

الشمال

البيع 147.750.



دينار

الشراء 146750 دينار

الجنوب

البيع 147.750 دينار

الشراء 146750 دينار

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