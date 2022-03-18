2022/03/18 | 09:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اكد مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، ان فروعه المنتشرة في بغداد والمحافظات هي الجهة الوحيدة المخولة بمنح السلف للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين…

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إن "المصرف يحذر زبائنه من مشاركة بيانات بطاقتهم الالكترونية مع أي شخص او جهة او مكاتب أهلية".

وأضاف ان "هناك جهات تزعم تعاونها مع مصرف الرافدين وتقوم بالترويج عن منح السلف عبر مواقع التواصل الاجتماعي او عبر الرسائل الوهمية لكسب الدعاية الاعلانية وتوهم الموظف او المتقاعد بطريقتها الخاصة في منحه السلف".

وأوضح المصرف ان "تلك الجهات غير قانونية وغير شرعية ولا يمكن التعامل معها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يحدد الجهة الوحيدة المخولة بمنح السلف) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يحدد الجهة الوحيدة المخولة بمنح السلف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).