تذاكر مباراة العراق وزامبيا متاحة حتى السادسة مساءً

2022/03/18 | 09:50 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تواصل وزارة الشباب والرياضة، بيع تذاكر مباراة العراق وزامبيا حتى مساء اليوم.وتتوفر تذاكر المباراة في منافذ البيع بملعبي الشعب الدولي والمدينة الدولي حتى الساعة السادسة مساءً.ويواجه المنتخب الوطني بكرة القدم، نظيره الزامبي ودياً في مباراة ودية على ملعب المدينة في إطار معسكره الداخلي بالعاصمة بغداد، استعداداً للجولتين الخيرتين من تصفيات كأس […]

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