تركيا تلغي 100 رحلة طيران بإسطنبول غدا بسبب سوء حالة الطقس

2022/03/18 | 10:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ألغت الخطوط الجوية التركية، اليوم الجمعة، 100 رحلة مقررة ليوم غد من وإلى مطاري “إسطنبول” و”صبيحة غوكتشن”، بسبب سوء الأحوال الجوية المتوقعة.وقال المكتب الإعلامي للشركة، في بيان أنه “نظرا لظروف الطقس السيئة، تم إلغاء 100 رحلة طيران مجدولة ليوم 19 مارس من وإلى إسطنبول، بينها 80 رحلة في مطار إسطنبول و20 في […]

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