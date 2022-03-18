2022/03/18 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنوات منشورات ومقاطع فيديو تدّعي أن العقارب لا تلد بل ينفجر ظهرها فتخرج الصغار وتقتات على أمها حتى تقتلها.إلا أنّ الادعاء خطأ ولا علاقة له لا من قريب أو بعيد بطريقة ولادة العقارب أو سلوكياتها.

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