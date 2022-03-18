الوفد الخليجي يصل إلى البصرة للإطلاع على المنشآت الرياضية

2022/03/18 | 10:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل الوفد الخليجي، اليوم الجمعة، إلى محافظة البصرة للإطلاع على المنشآت الرياضية.

وكان اتحاد كأس الخليج العربي، اعلن تأجيل بطولة كأس الخليج "خليجي 25" إلى يناير 2023.

وذكر الاتحاد عبر موقعه "قرر الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية لاتحاد كأس الخليج العربي، تأجيل بطولة خليجي 25 إلى يناير 2023، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد".

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