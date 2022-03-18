القبض على منتحل صفة ضابط في المثنى

2022/03/18 | 10:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة المثنى، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على متهم بانتحال صفة ضابط.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “بعد ان تم تسجيل شكوى من قبل مجموعة من المواطنين في شعبة إجرام الصوب الصغير التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام في المثنى اثر تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص يدعي […]

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