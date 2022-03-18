انتقادات سياسية لازدواجية التعامل مع قصف أربيل وصمت الحكومة امام الانتهاكات الأميركية  

2022/03/18 | 10:22 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت اطراف سياسية، آلية التعامل مع قصف أربيل من حيث الادانات والاستنكارات، في وقت صمتت فيه الحكومة معظم الأطراف عن الانتهاكات الأميركية والتركية واستباحتها للأراضي العراقية.وقال عضو تحالف الفتح محمود مرعي لـ /المعلومة/، ان “حملات الاستنكار والغضب من قبل بعض الجهات السياسية إزاء قصف أربيل، لم يقابلها رد فعل مشابه إزاء […]

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