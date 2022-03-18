هل بوتين هو أغنى رجل في العالم؟.. تحقيق حصري لشبكتنا

2022/03/18 | 10:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يجني 140 ألف دولار فقط في السنة.إليكم كيف يمكن أن يكون أحد أكثر الناس ثراءً على هذا الكوكب.

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