من أجل تفكيك السردية والموروث الإسلاميين على سبيل البدء - جدو جبريل

2022/03/18 | 10:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جدو_جبريل من أجل تفكيك السردية والموروث الإسلاميينعلى سبيل البدءإن مختلف الكتابات والتد وينات ومراجع السردية والموروث الإسلاميين ، ظلت موسومة بغياب التحليل المنهجي ونقد الأحداث والنوازل والأقوال تمّ وبقيت تحرص حرصا شديدا مستميتا على الجمع والمراكمة والتكرار وإعادة التكرار والاجترار .



ولم تعمل على تمحيص ما تمّ جمعه ومراكمته ، لا في حينه ولا بعده، واستمرّ الوضع عموما على هذا الحال إلى يومنا هذا في صفو ......





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