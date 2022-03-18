عالم روسي يبتكر مادة لتنقية النفايات السائلة المشعة

2022/03/18 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ابتكر قسطنطين كاتين، الأستاذ المساعد في قسم فيزياء المادة المكثفة بالجامعة الوطنية للبحوث النووية، بالتعاون مع زملاء من جامعة سيواس التركية مادة لاستخراج اليورانيوم من السوائل.وتشير مجلة Journal of Molecular Liquids، إلى أن الطاقة النووية تعاني من مشكلة تنقية النفايات السائلة المشعة، التي يمكن أن تلوث الوسط المحيط.واليورانيوم في […]

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