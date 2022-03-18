الفتلاوي: ضعف الحكومة يجعلها عاجزة امام ادانة جريمة اميركا بحق “قادة النصر”

2022/03/18 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… استهجن عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، استمرار صمت الحكومة امام الجرائم الاميركية داخل العراق، لافتا الى ان ضعف الحكومة يجعلها عاجزة عن ادامة جريمة اميركا بحق قادة النصر.وقال الفتلاوي لـ /المعلومة/، ان “الحكومة هزيلة ولو تحركت لالف سنة فأنها لن تستطيع ان تدين العملية الاجرامية التي ادت الى اغتيال قادة النصر […]

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