2022/03/18 | 10:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعاعلنت وزارة الداخلية ،اليوم الجمعة، القبض على أربعة متهمين بحوزتهم مادة الحشيشة المخدرة في البصرة.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،أنه"بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية من قبل المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة في قسم مكافحة مخدرات البصرة تمكنت المديرية من القاء القبض على (4) متهمين وضبط بحوزتهم مادة الحشيشة المخدرة تقدر بكيلوغرام و (270) غراما من مادة الكريستال المخدرة".واضاف انه"تم إحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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