2022/03/18 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس بلدية لفيف، أندري سادوفي، أن "صواريخ" روسية ضربت، الجمعة، حي مطار هذه المدينة الأوكرانية الكبيرة الواقعة بالقرب من الحدود البولندية.

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