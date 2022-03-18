ائتلاف المالكي يحدد موقفه من جعفر الصدر ويتحدث عن شخصية جديدة لرئاسة الوزراء!

2022/03/18 | 10:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قيادي في ائتلاف دولة القانون

النائب ضرغام المالكي، اليوم الجمعة،ان

اختيار رئيس الجمهورية سيمضي بالتوافق

مابين الكتل السياسية وان عملية

المفاوضات جارية رغم الفتور الذي حصل

بالمفاوضات بعد الضربات ال

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