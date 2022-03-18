2022/03/18 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، عن حيلة داعشية لمنع تفكيك خلاياه في حوض زراعي يشكل خاصرة بغداد.

وقال عضو مجلس ناحية كنعان السابق جمال الشمري في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "بزايز كنعان وبهرز تشكلان حوض زراعي مترامي تصل مساحتها الى نحو 200 الف دونم وهما خاصرة بغداد بسبب قربهما من الحدود الادارية الفاصلة ووجود تداخل في الجغرافية بسبب الاراضي الزراعية".

واضاف الشمري، ان "نشاط داعش في تلك الخاصرة برز بشكل لافت في الاشهر الماضية مع تكرار الخروقات لافتا الى ان التنظيم اعتمد حيلة وهو الاعتماد على ما نسميها الحواضن النائمة في تجنيد ابناءها للقيام بعمليات ثم الفرار الى مناطقها لذا بعض من قتلوا في مواجهات مع القوات الامنية تبين بانهم ليسوا ارهابيين او مطلوبين في اي قوائم وانه جرى تجنيدهم مؤخرا".

واشار الى ان "الحواظن النائمة هي اسلوب مقعد انها تخلق عناصر ارهابية في الليل واناس عاديون في النهار مؤكدا ضرورة الانتباه لهذا المسارات في التعاطي مع اي جهد استخباري لتفكيك الخلايا الارهابية وهذا ما يفسر تكرارها في جغرافية محددة بين فترة واخرى رغم انها شبه مطوقة من قبل القوات الامنية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول حكومي يكشف "حيلة داعشية" لمنع تفكيك خلاياه في حوض زراعي يشكل خاصرة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول حكومي يكشف "حيلة داعشية" لمنع تفكيك خلاياه في حوض زراعي يشكل خاصرة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).