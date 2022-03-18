بالصور.. سقوط عجلة نوع “تريلة” من أعلى جسر الشعلة في بغداد

2022/03/18 | 10:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني اليوم الجمعة، بسقوط عجلة نوع “تريلة” من اعلى جسر الشعلة في العاصمة بغداد.

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سقوط عجلة نوع “تريلة” من أعلى جسر الشعلة في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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