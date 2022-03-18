ضربة روسية في لفيف غرب أوكرانيا.. ماذا كان الهدف؟

2022/03/18 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب رئيس مدينة لفيف لشبكة CNN إن صاروخًا روسيًا واحدًا على الأقل أصاب موقعًا في المدينة في وقت مبكر من صباح الجمعة.

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