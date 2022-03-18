السعدي: مباحثات الاطار والتيار وصلت الى طريق مسدود وعدنا الى المربع الأول

2022/03/18 | 11:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق سعد السعدي، ان مباحثات الاطار الشيعي والتيار الصدري لم تصل الى نقطة تفاهم، حيث عاد الانسداد السياسي من جديد بسبب الاختلاف على آلية اختيار رئيس الوزراء.وقال السعدي لـ /المعلومة/، ان “مباحثات الاطار التنسيقي والتيار الصدري لم تؤدي الى أي انفراجة للازمة الراهنة، وتم […]

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