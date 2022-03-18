ايران: سنضرب مواقع اسرائيلية جديدة داخل العراق - عاجل

2022/03/18 | 11:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة: ياسمين الشافي

اكد متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، ان القوات الإيرانية سترد مرة أخرى إذا لم يفكك العراق القواعد الإسرائيلية في شمال البلاد.

وبحسب تقرير صحيفة Iran front page الايرانية وترجمته (بغداد اليوم) فقد أوضح العميد رمضان شريف في مقابلة مع قناة المسيرة اليمنية، ان "إيران لها الحق في مهاجمة قواعد الصهاينة التي تستهدف أمن الجمهورية الإسلامية لأن هذا يعد خط أحمر للبلاد".

واضاف المتحدث باسم الحرس الثوري إلى ان "اسرائيل اعترفت بضرب قاعدة إيرانية بطائرات مسيرة أقلعت من أربيل شمال البلاد".

وأشار شريف الى أن "تقاعس العراق عن هذه القواعد وتهديداتها للأمن القومي الإيراني سيثير ردا من إيران".

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