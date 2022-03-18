وزيرة الصحة الأرجنتينية: التأخير الدولي في الموافقة على لقاح “سبوتنيك V” يحد من حرية التنقل

2022/03/18 | 11:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعتبرت وزيرة الصحة الأرجنتينية، كارلا فيسوتي، أن تأخير منظمة الصحة العالمية في الموافقة على لقاح “”سبوتنيك V ” الروسي حد من الحرية في تنقل الاشخاص.وفي التفاصيل، أكدت كارلا فيسوتي أن رفض عدد من الدول الاعتراف بلقاح “سبوتنيك V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، والتأخير في الموافقة عليه من قبل منظمة الصحة العالمية يحدان من […]

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