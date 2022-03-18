غيابات مؤثرة في قائمة البرتغال للملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر

2022/03/18 | 11:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استدعى مدرب منتخب البرتغال، فرناندو سانتوس، 25 لاعبا إلى قائمة المنتخب الوطني، لخوض الملحق الأوروبي المؤهل إلى نهائيات مونديال “قطر 2022”.وتخوض البرتغال نصف نهائي المسار الثالث من الملحق الأوروبي ضد تركيا، الخميس المقبل، على أن تواجه في حال بلوغها النهائي الفائز بين إيطاليا، بطلة أوروبا، ومقدونيا الشمالية، من أجل بطاقة في المونديال […]

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