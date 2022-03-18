الدفاع الروسية: تدمير 81 منشأة عسكرية أوكرانية و6 طائرات مسيرة

2022/03/18 | 11:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، عن تحرير قوات جمهورية لوغانسك الشعبية لأكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية.وتابع كوناشينكوف أن وحدات من جمهورية لوغانسك الشعبية تقوم في الوقت الحالي بتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية “روبيجنويه” المحررة.وتواصل القوات المسلحة […]

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