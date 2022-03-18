"مودرنا" تسعى للحصول على إذن الاستخدام لجرعة معززة ثانية من لقاحها

2022/03/18 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة "مودرنا" الخميس، أنها طلبت الحصول على إذن استخدام جرعة معززة ثانية من لقاح كوفيد-19 لكل من يبلغ 18 عامًا وما فوق، من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

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