الفيس: ميسي ليس سعيدًا في باريس سان جيرمان

2022/03/18 | 11:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد المدافع البرازيلي داني ألفيس أن الأرجنتيني ليونيل ميسي في غير موضعه في باريس سان جيرمان وليس سعيداً مع النادي الفرنسي.وقال الفيس في تصريحات صحفية إن “ميسي لا يستمتع بنفسه في باريس سان جيرمان، لأن ليو يجعل هذه اللعبة مميزة، ويستمتع عندما يقضي وقتًا ممتعًا لأنه عندما يقضي وقتًا ممتعًا، يستمتع الآخرون […]

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