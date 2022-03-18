بعد آخر موجة برد .. منطقة عراقية تسجل أدنى معدل بدرجات الحرارة في البلاد

2022/03/18 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي في إقليم كردستان العراق، أنه

خلال الساعات الـ24 الماضية سجلت منطقة

"الحاج عمران" التابعة لمحافظة اربيل ،

أدنى معدل في درجات الحرارة.

ووفقا لجدول نشرته المدي

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