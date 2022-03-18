"حكم سابق" يدعو لاختيار ملاعب إيران لمباراة الإمارات والانضمام للاتحاد الافريقي

2022/03/18 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث مدير شركة "غلوبل" العراقية، الحكم

الدولي السابق، فلاح منفي، اليوم

الجمعة، على اختيار ملاعب إيران أرضاً

محايدة لموقعة المنتخب العراقي ونظيره

الإماراتي.

وقال منفي، إن "النهضة العمرانية لملاعب

العراق

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