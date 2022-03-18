تذبذب في الطقس وانتهاء رسمي لموجات البرد في العراق

2022/03/18 | 11:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن خبير التنبؤات الجوية صادق عطية،

اليوم الجمعة، انتهاء موجات البرد مع

تذبذب في درجات الحرارة في العراق.

وقال عطية في تدوينه على فيسبوك، إنه

"بعد الموجة الأخيرة لا توجد توقعات

بموجات برد مستقبلا".

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