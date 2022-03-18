عبارات تنقل آلاف الاوكرانيين الى المنفى في السويد

2022/03/18 | 11:35 - المصدر: بغداد اليوم

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على رصيف ميناء سويدي صغير جنوب ستوكهولم، ينزل مئات الأوكرانيين من العبارة القادمة من بولندا جارّين خلفهم حقائب حزموها على عجل هربا من الهجوم الروسي.



كلّ يوم عند الظهر، يصل حوالي خمسمئة منهم معظمهم نساء وأطفال على متن العبّارة "نوفا ستار" التابعة لشركة "بولفيرّيز" التي تربط غدانسك بنينس هامن، وهم ما زالوا تحت صدمة الغزو الروسي والقصف العنيف الذي أرغمهم على سلوك طريق المنفى.

على رصيف المرفأ تتكدّس زجاجات مياه وطعام للأطفال ولوازم النظافة الشخصية وأسرّة وعربات للأطفال توزّع على الوافدين، كما نصبت طاولة وضعت عليها دمى.

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