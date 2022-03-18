وفد الاتحاد الخليجي يصل البصرة

2022/03/18 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وصل وفد الاتحاد الخليجي بكرة القدم إلى محافظة البصرة في زيارة تفقدية.وقال مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة علي العطواني في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “وفد الاتحاد الخليجي بكرة القدم، وصل إلى محافظة البصرة في زيارة تفقدية للإطلاع على المنشآت الرياضة في المحافظة”.وبين أن “الوفد سيتفقد الوفد ملعب البصرة الدولي والمنشآت […]

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