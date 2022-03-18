2022/03/18 | 11:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الجمعة، ان العراق ودع رسميا موجات البرد.واشار عطية في ايضاح تابعته “ايرث نيوز” الى “انتهاء موجات البرد مع تذبذب في درجات الحرارة في العراق.وأضاف “بعد الموجة الأخيرة لا توجد توقعات بموجات برد مستقبلا” مستدركًا “هناك فترات في الارتفاع والانخفاض البسيط بدرجات الحرارة الذي لا يرتقي […]

ظهرت المقالة رسميا..



العراق يودع موجات البرد أولاً على ايرث نيوز.

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