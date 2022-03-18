جهاز مكافحة الإرهاب يكشف حصيلة عملياته في ثلاثة أشهر

2022/03/18 | 11:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعكشف جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الجمعة، عن العمليات الاستباقية في ثلاث محافظات، فيما أشار إلى حصيلة عملياته خلال ثلاثة أشهر.وقال المتحدث باسم جهاز مكافحة الارهاب صباح نعمان لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "الجهد والعمل الاستخباري مستمران بعد أن انطوت صفحة العمل الميداني وملاحقة الإرهابيين حيث كان هناك عمليات استباقية هذا العام كثيرة في البحث عن فلول الإرهابيين خاصة في المناطق كركوك وصلاح الدين وديالى".وأضاف أن "جهاز مكافحة الإرهاب نفذ خلال هذا العام 78 عملية اسفرت عن قتل 5 إرهابيين واعتقال 49 من ضمنهم قيادات في داعش ".وأكد أن "هناك تنسيقاً وتعاوناً عاليين مع إقليم كردستان في القبض على إرهابيين الذين تمكنوا من إخفاء هوياتهم وتغيير أسمائهم"، مبيناً أن "التنسيق مع الإقليم أدى إلى القبض عليهم وتسليمهم للقضاء".

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