القصف الروسي المستمر في لوهانسك يعيق إجلاء المدنيين

2022/03/18 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال محافظ منطقة لوهانسك شرق أوكرانيا إن القصف المتكرر والواسع النطاق من قبل القوات الروسية يمنع الإجلاء الآمن للمدنيين من البلدات والقرى الواقعة على خط المواجهة، على ما نقلت وكالة رويترز.

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