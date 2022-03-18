تعرف على أعضاء وفد خليجي 25 المتواجد في البصرة

2022/03/18 | 11:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الشباب والرياضة، وصول وفد الاتحاد الخليجي بكرة القدم إلى محافظة البصرة.وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني في بيان تلقته “ايرث نيوز” إن “الوفد الخليجي المكلف بتفقد المنشات الرياضية والبنى التحتية الخاصة ببطولة خليجي 25 في البصرة ، برئاسة الامين العام للاتحاد الخليجي القطري السيد […]

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