فيديو يوثق اندلاع عراك بين طالبات مدرسة.. ورد فعل صادم لضابط أمن

2022/03/18 | 11:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار تصرف ضابط أمن داخل مدرسة إعدادية في مدينة كينوشا بولاية ويسكنسن الأمريكية ردود فعل غاضبة، حيث وثقت كاميرا لحظة اندلاع عراك بين طالبات المدرسة في وقت سابق من هذا الشهر، لكن تدخل رجل الأمن فاقم الوضع سوءا، حيث يقول تقرير من المدرسة أن الضابط كان يحاول فض الشجار بين طالبتين.

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