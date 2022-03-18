2022/03/18 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فضفضت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، وتحدثت عن رحلة تعافيها بعد الولادة قائلة إن الأمر "لم يكن سهلاً" بعد 6 أسابيع من استقبال ابنها وولف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كايلي جينر توجه رسالة إلى الأمهات في فترة ما بعد الولادة.. استمع إلى ما قالته) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كايلي جينر توجه رسالة إلى الأمهات في فترة ما بعد الولادة.. استمع إلى ما قالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).