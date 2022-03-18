لجنة برلمانية بريطانية تحذر: “بريكست” لا يوفر فوائد اقتصادية

2022/03/18 | 12:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذرت لجنة برلمانية بريطانية من أنه من غير المؤكد ما إذا كانت اتفاقيات التجارة الحرة للخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”، ستوفر أي “فوائد اقتصادية فعلية” للبلاد.وقالت لجنة الحسابات العامة في تقرير إن “وزارة التجارة الدولية كانت شديدة السرية ولم تُطلع البرلمان بشكل صحيح على ما تفعله”، محذرة من أن “هناك عدم وضوح […]

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