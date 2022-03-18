أمريكا عالمياً والعراق عربياً بصدارة وفيات وإصابات كورونا

2022/03/18 | 12:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 463.62

مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا

المستجد على مستوى العالم، في حين وصل

إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس

إلى ستة ملايين و446835.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أ

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