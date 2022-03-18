المناضل اليساري حين يهوى الوضوح.....13 - محمد الحنفي

2022/03/18 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي الوضوح في الممارسة:.....4والعوامل التي تؤدي إلى قيام العلاقة الجدلية، بين النظرية، والممارسة، وبين الممارسة، والنظرية، والتصور النظري، تتمثل في:1) امتلاك المعرفة الاشتراكية العلمية، بقوانينها: المادية الجدلية، والمادية التاريخية، مع الوقوف على مصادر الاشتراكية العلمية، انطلاقا من مؤسسيها: ماركس، وأنجلز، ومرورا بالعاملين على إغنائها، وتطويرها، من أجل أن تكون صالحة لكل زمان، ومكان، م ......





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