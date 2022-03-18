344 سنة فوضي ..ولم نتعلم . - محمد حسين يونس

2022/03/18 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس بيبي الثاني ( نفر كا رع ) أخر ملوك الأسرة السادسة ..حكم مصر كما ذكر مانتون لمدة 94 سنة ..



بدأها ضعيفا إذ كان في السادسة من عمرة و إعتمد علي والدته (نخس مرى رع )و خاله (زاو ) الى كان وزيره المسيطر علي كل الأمور في البلاد ..



ثم أنهي فترة حكمة مسنا طاعنا في السن ( حوالي 100 سنة ) لا يملك من أمره شيئا بعد أن تدهورت سلطته و تفشي الإنحلال و الحروب الداخلية ..و طمع الأجانب في البلاد و غزوها.





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