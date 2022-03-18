2022/03/18 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر أمنى، اليوم الجمعة، عن استنفار أمنى في حوض زراعي واقع بين محافظتي ديالى وصلاح الدين بناءً على اوامر عاجلة من بغداد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "استهداف محيط قاعدة بلد الجوية وهي اهم وأكبر القواعد الجوية في وسط البلاد بعد صواريخ مساء يوم أمس يعد خرقاً امنياً كبيراً وخطيراً وهو اول قصف للقاعدة منذ أكثر من 6 أشهر".

واضاف ان "اوامر عليا من بغداد صدرت باستنفار أمنى عاجل في عدة مناطق زراعية تقع قرب الحدود الادارية الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين خاصة في محيط شمال قضاء الخالص من اجل التحقيق وتعقب الشبكة التي تقف وراء القصف الذي يهدد قاعدة استراتيجية تضم اهم اسراب طائرات 16 الامريكية الصنع".

واشار الى ان" اجتماع أمنى موسع سيعقد قريبا من اجل دراسة ملف امن قاعدة بلد الجوية واتخاذ خطوات تنهي ملف تكرار القصف الذي قد يؤدي الى كارثة خاصة وان فقدان اي طائرة عسكرية لها اضرار على المشهد الامني العام".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد استهداف قاعدة بلد..استنفار امني في ديالى - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد استهداف قاعدة بلد..استنفار امني في ديالى - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).