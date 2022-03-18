طقس العراق.. امطار وثلوج في هذه المناطق

2022/03/18 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقع المنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، هطول للامطار بسكل خفيف شمال نينوى ودهوك وشمال اربيل على فترات خلال نهار اليوم وغدا وهطول ثلجي يشمل قمم الجبال. وقال العطية في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تابعته (بغداد اليوم)، ان "هناك سحب عالية ومتوسطة الارتفاع تتواجد في سماء مدن شمال البلاد هذا اليوم الجمعة وايضا بعض مدن الوسط".واضاف، ان " السحب تمتد يوم الاحد مساء ونهار الاثنين لتشمل مناطق اخرى مثل صلاح الدين وكوكوك والسليمانية ومناطق اخرى من نينوى وتمتد نهار الاثنين ليشمل الغطاء السحابي اغلب المدن مع هطول خفيف او قطرات في اغلب المدن تقريبا".واشار الى انه "بعد الموجة الاخيرة ، لاتوجد توقعات بموجات باردة مستقبلا ، وهناك فترات من الارتفاع او الانخفاض البسيط الذي لا يرقى لموجة باردة التي انتهت رسميا".

وتوقع ان "تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع اعتبارا من يوم غد السبت لتتجاوز حاجز 30 درجة مئوية منتصف الاسبوع في اغلب مدن الجنوب التي ستكون اجوائها حارة نسبيا خلال النهار ، فيما الاجواء تميل الى الاعتدال نهارا مع برودة نسبية ليلا في باقي مدن الوسط والشمال".

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