مصر تتخذ إجراء بشأن السياح الروس

2022/03/18 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة السياحة المصرية، رسميا، الإلغاء المؤقت للغرامات المفروضة على السائحين الروس الذين قد تتجاوز فترة إقامتهم في مصر المدة المسوح بها.وقالت رئيسة وكالة “روس توريزم”، زارينا دوغوزوفا، اليوم الجمعة، إن وزير السياحة المصري أكد لها رسميا عن الإلغاء المؤقت للغرامات التي يمكن فرضها على السياح الروس بسبب تأخير فترة الإقامة، بدون […]

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