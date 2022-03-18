2022/03/18 | 12:10 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7ceZ6LyYaDE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الإطار التنسيقي منذ الانتخابات يحاول تأخير تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. علي الفيلي: الإطار التنسيقي منذ الانتخابات يحاول تأخير تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).