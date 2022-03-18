السعادة لا تفارق فنلندا للعام الخامس على التوالي!

2022/03/18 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صُنفت فنلندا على أنها أسعد دولة في العالم للعام الخامس على التوالي.جاء هذا التقييم في تقرير السعادة العالمي 2022، الذي أعد بتكليف من الأمم المتحدة وُنشر يوم الجمعة.وتقدمت فنلندا في هذا التصنيف، كما في السنوات السابقة، على البلدان الأخرى بعدة مئات من النقاط.وضمت المراكز الخمسة الأولى، بالإضافة إلى فنلندا، الدنمارك […]

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