التميمي: بإمكان العراق الحصول على تعويض من إيران جراء قصف أربيل

2022/03/18 | 12:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن بإمكان العراق الحصول على تعويض من إيران، جراء قصف الحرس الثوري لمحافظة أربيل، بإقليم كوردستان.

وقال التميمي ان الدعوى في المحاكم الدولية تكون بواسطة الدولة المتضررة نيابة عن مواطنيها، او ان تحكم لهم المحاكم الداخلية في العراق بالتعويض ثم ينفذ بقرار من الأمم المتحدة، ويكون ملزماً لإيران.

أما بشأن فرص حصول العراق على تعويض من إيران، ذكر الخبير القانوني علي التميمي ان هذا الأمر يعتمد على الجهود الدبلوماسية المبذولة، التي بإمكانها استحصال قرارات دولية لصالح العراق.

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