للحد من التهريب الى كردستان.. اثبت موقع سكنك للحصول على البنزين

2022/03/18 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرضت شركة توزيع المشتقات النفطية، في

محافظة نينوى، اليوم الجمعة، على

الراغبين بالحصول على الوقود إبراز

بطاقة السكن.

وقال مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية، إن

الشركة منعت الوافدين من إقليم

كردستان، الحصول

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