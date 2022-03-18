أمطار وتباين بدرجات الحرارة.. توقعات الطقس في النصف من شعبان

2022/03/18 | 12:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية والرصد

الزلزالي، اليوم الجمعة، توقعاتها

لحالة الطقس، التي أظهرت ارتفاعاً

بدرجات الحرارة يبدأ من اليوم، فيما

توقعت ما سيشهده الطقس خلال الأيام

الأربعة المقبلة.

وذكرت الهيئة ف

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